آخر مغامرات رحلة الفيلة الشاردة فى الصين

جدة - نرمين السيد - واجتاز "الركب" المؤلف من خمسة عشر فيلا خلال الأسابيع الماضية ومنذ مغادرته موطنه الأصلى فى الغابة فى ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داى، فى جنوب يوننان، مدنا وطرقا سريعة عدة وأتى خلال مروره على مساحات زراعية واسعة.

وبحسب "يورو نيوز"، شوهد القطيع الشهير يوم الأحد على بعد حوالى 30 مترًا فقط من مركز قيادة السلامة فى قرية ديسو، الأمر الذى دفع السلطات المعنية للتجمع على الفور لاتخاذ الخطوات اللازمة فى محاولة لإخراج المدنيين المتواجدين على مقربة من مكان وجود الفيلة ونقلهم إلى أماكن آمنة.

واستعانت السلطات بطائرات مسيرة لمراقبة تحركات هذه الفيلة بشكل دقيق لتفادى حدوث خطر على السكان.

وكانت الفيلة وبينها ثلاثة صغار، تركت فى منتصف أبريل محمية شيشوانغبانا على الحدود مع لاوس وبورما قبل التوجه شمالا لمسافة نحو 500 كيلومتر، وفق قنوات التلفزيون الصينية.

وقدرت قيمة الأضرار التى تسببت بها هذه الفيلة منذ بداية الرحلة بـ6.8 ملايين يوان (1.06 مليون دولار) فضلا عن قضائها على 56 هكتارا من المساحات الزراعية.