فيسبوك تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق كلوب هاوس

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص إلى أن فيسبوك أطلقت بث خدمتها للدردشة الصوتية فى الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض مستخدمى نظام تشغيل "آى أو إس" بهواتف "آيفون".

وبحسب "سبوتنيك"، تدعم غرف دردشات فيسبوك الصوتية إمكانية الانضمام إلى غرف مدعومة بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصا، يمكن لمشرفى المجموعة أو مديريها اختيارهم.

وتختبر فيسبوك حاليا تلك التقنية لعدد محدود من المستخدمين فى الولايات المتحدة، على أن توسعها إلى فئات أكبر وأوسع فى وقت لاحق.

وتأتى نسخة "فيسبوك" الخاصة من "كلوب هاوس" فى صورة غرف صوتية حية، وتم طرح الميزة فى أمريكا، التى ستتيح للشخصيات العامة وبعض مجموعات "فيسبوك" فى الولايات المتحدة التى تستخدم هواتف "آيفون" من إنشاء غرف صوتية حية، تضم ما يصل إلى 50 متحدثا ومستمعين غير محدودين.