مواصفات فائقة .. سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy M32

جدة - نرمين السيد - وجهزت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بـ كاميرا سيلفى دقتها 20 ميجابيكسل، وأخرى رباعية من الخلف تتكون من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وأخرى للزاوية العريضة دقتها 8 ميجابيكسل، واثنتين بدقة 2 ميجابيكسل لاحتساب معلومات العمق ولقطات الماكرو. هاتف سامسونج الجديد وتم تزويد هاتف سامسونج الجديد بمعالج "MediaTek Helio G80"، كما يحتوى على ذاكرة داخلية سعتها 64/128 جيجابايت، وأخرى عشوائية بسعة 4/6 جيجابايت. يعمل "Galaxy M32" بطارية سعة 6000 مللى أمبير ويمكن شحنها حتى 15 وات، ويعتمد نظام تشغيل "أندرويد 11" الحالى، وتم تثبيت واجهة "One UI 3.1".

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