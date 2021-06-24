صور.. فساتين أنيقة للمحجبات فى فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - وتمنح الفساتين لمرتديتها خلال فصل الصيف الشعور بالراحة والنشاط والحيوية، مما يساعد فى مواجهة الطقس الحار.

وتختلف موضة الفساتين المكشكشة فمنها المدرجة التى أصبحت من أبرز صيحات الموضة لدى المحجبات مع وجود بعض التغييرات فى التصميم سواء بإضافة حزام على الخصر لمزيد من الإحكام والتألق، أو إضافة مزيد من الكشكشة على التدرج.

وتعتبر الفساتين التى بأزرار أمامية من الاتجاهات المتواجدة خلال الصيف هى الفساتين ذات الأزرار الأمامية، والتى تمنحنا شعورا بالإحكام والأناقة، خصوصا مع الألوان المحايدة المميزة.

كما تعمل الفساتين المشجرة أو المنقوشة دورا مهما فى منح مرتديته المزيد من الأناقة والاستجمام وسط الطبيعة فى ظل الأجواء الحارة.

بينما يعد الفستان القميص من أكثر صيحات الموضة المتداولة بين الفتيات خلال الصيف حيث يمكنك ارتداء ما يشبه القميص الطويل، مع الاعتماد على حزام لمزيد من الأناقة، أو التخلى عنه فى حالة رغبتك فى إطلالة فضفاضة.

وتكون أيضا الفساتين ذات كشكشة من الأكتاف أو الصدر من اتجاهات الموضة المنتشرة فى صيف 2021، التى تكون بنقشات وتصميمات مختلفة.