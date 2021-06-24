العام المقبل.. فيسبوك تطرح ساعة ذكية بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - وتستعد فيسبوك لطرح ساعتها الذكية الجديدة فى أول عام 2022 أو خلال الصيف المقبل، والتى ستتوفر فى أنحاء العالم.
وتأتى ساعة فيسبوك بشاشة يمكن فصلها عن الجسم كما ستحتوى على كاميرتين، إذ من المحتمل أن تعمل ميزة الكاميرا بطريقة مختلفة، كما يمكن للمستخدم نزع الجزء القابل للفصل من المعصم كى يتمكن من النقر فوق الصور ومقاطع الفيديو بالجهاز.
ومن المتوع أن تزود فيسبوك ساعتها بتطبيقاتها المختلفة سواء إنستجرام أو واتساب، بجانب تعقب الحالة الصحية، كما ستدعم مكالمات الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، ودعم شبكات الاتصال الخلوى ولن تحتاج إلى ربطها بالهاتف الذكى.
وتُطرح الساعة بألوان مختلفة منها الأبيض والأسود والذهبى، ومن الممكن أن يصل سعرها إلى 400 دولار أى ما يزيد عن 6000 آلاف جنيه.
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