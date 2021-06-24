أجمل أزياء التايوانية شو كى

جدة - نرمين السيد - ولدت شو كى فى 16 أبريل 1976 بتايبيه فى تايوان، والتى اكتشفت مواهبها وقامت باستغلالها فى مجال الأزياء والتمثيل. وبدأت مشوارها المهنى فى عرض الأزياء عندما بلغت الـ 20 عاما من عمرها وكان ذلك عام 1996، وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة الحصان الذهبى لأفضل ممثلة رائدة فى عام 2005. وتحرص التايوانية شو كى على مشاركة متابعيها بأبرز الصور والإطلالات الأنيقة التى تنال بها إعجاب متابعيها.

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