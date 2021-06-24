لمستخدمى أيفون.. تويتر تطرح ميزة لمشاركة التغريدات فى قصص إنستجرام بسهولة

جدة - نرمين السيد - ويخص تحديث تويتر الجديد لمستخدمى الهواتف التى تعمل بنظام iOS، وتسمح لهم بمشاركة التغريدات على موقع إنستجرام بطريقة مباشرة دون الحاجة لأخذ لقطة شاشة لمشاركتها فى خاصية القصص التابعة للتطبيق كما كان يحدث فى الماضى. وتعمل الميزة الجديدة من خلال النقر فوق أيقونة المشاركة الموجودة أسفل التغريدة التى يرغب فى مشاركتها، وتحديد "قصص إنستجرام" من قائمة خيارات التطبيقات، وفقًا لموقع "the verge". وعند الدخول لإنستجرام يمكن تغيير حجم التغريدة وإعادة وضعها وتزيينها بالنصوص والملصقات والموسيقى والتعليقات التوضيحية. ولمشاركة التغريدات على قصص إنستجرام بهواتف آيفون يجب فتح التطبيق "تويتر" على الهاتف أولا، وتحديد التغريدة التى ترغب فى مشاركتها، ثم انقر على زر المشاركة أسفل التغريدة، ويليها اختيار أيقونة إنستجرام مصغرة من بين قائمة الخيارات، وفى النهاية تنتقل مباشرة إلى صفحة التعديل فى إنستجرام لتعديل التغريدة بحجم الصور على الموقع، وفى النهاية انقر على زر المشاركة فى القصص بعد الانتهاء من التعديل.

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