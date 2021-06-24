اكتشاف أحافير عمرها 550 مليون عام فى حوض بشمال غربى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد نانجيج للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن مجموعة الأحافير تعود إلى ما قبل حوالى 550 مليون عام وأنها أقدم مجموعة من الأحافير اكتشفت فى هضبة تشنجهاى-التبت.

وقال بانج كه من المعهد أن سرير الأحافير يقع فى منطقة تشيوانجيشان فى الحافة الشمالية لحوض تشايدام، وفقا لما جاء فى المجلة الدولية "جولوجيا".

وتضم المجموعة أحافير لكائنات حية يعتقد أنها كانت موجودة فى أواخر فترة ايدياكاران التى أتت قبل الانفجار الكامبرى، ولكن كانت توجد بالفعل مجموعة متنوعة من أنواع الرخويات المعقدة فى المحيطات القديمة.

وقال بانج الذى يترأس فريق مشروع البحوث أن الاكتشاف يشير أيضا إلى أن لوحة تشايدام ولوحة شمالى الصين كانتا "جارين قريبين".

وقال أن "ألواح متنوعة ارتبطت وانفصلت خلال الفترة الطويلة من التطور التكتونى"، مضيفا أن "قبل حوالى 550 مليون عام، ما ارتبطت لوحة تشايدام التى تشكلت أساسا من حوض تشايدام، بلوحة شمالى الصين التى تشمل مساحات شمالى الصين.

وتابع أن "منطقة تشيوانجيشان التى تقع على ارتفاع أكثر من ثلاثة آلاف متر فوق مستوى البحر الآن كانت محيطا فى ذلك الوقت".