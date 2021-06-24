تيك توك يعلن عن ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة أن تلك الميزة تحت الاختبار لتطوير "تيك توك" من خلال السماح لمستخدميه بتقديم الأعمال الجادة، وذلك من خلال إضافة روابط تسوق للتجارة الإلكترونية وكسب عمولة من المبيعات عبر محتواهم القصير. وتعد "Jumps" هى ميزة قيد الاختبار منذ فبراير الماضى، وتسمح خاصية تيك توك الجديدة للمستخدمين إرفاق مقطع فيديو برابط لتطبيق صغير متعلق بنفس الموضوع، وسيتمكن متابعيه من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق أثناء مشاهدة مقطع الفيديو، وفقا لموقع "screenrant". وأوضحت شون كيم رئيس قسم المنتجات فى شركة تيك توك بالولايات المتحدة، هدف ميزة تيك توك الجديدة إثارة العمل والتفاعل الأعمق داخل وخارج النظام الأساسى. ولاستخدام ميزة تطبيق تيك توك الجديدة، يجب: -فتح التطبيق وإنشاء مقطع فيديو خاص بالمستخدم. -بمجرد الانتهاء من تسجيل مقطعك، على خيار "Add link" أسفل حقل الهاشتاج. -تحديد بطاقة Jump المتوفرة من النافذة المنبثقة. ومن الصفحة التالية يجب اختيار ارتباط ذى صلة من الويب، وبعد اختيار الرابط يتم النقر على زر "إضافة إلى الفيديو Add to video" فى الأسفل.

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