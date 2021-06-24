بطرق بسيطة وسهلة.. طريقة تحضير الدجاج بالزبدة والليمون

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعانة بطريقة تحضير طبق الدجاج بالزبدة والليمون، للإعداد وجبة الغداء الشهية ذات الطعم المميز.

ولتحضير وجبة الدجاج الشهية التى بالزبدة والليمون، نحتاج إلى:

-500 جراما من صدر الدجاج.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتى.

-ثلث كوب من عصير الليمون.

-3 ملاعق كبيرة من الماء.

-2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

-4 فصوص ثوم مفروم.

-ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

-ملعقة صغيرة من الدقيق.

طريقة التحضير"

يجب إحضار وعاء لوضع فيه الدجاج ويرش عليه الملح والفلفل الأسود، وتقلب المكونات جيدا حتى تتداخل.

وفى مقلاة واسعة على نار متوسطة، يجب تسخين الزيت النباتى ثم إضافة صدور الدجاج وتركها حتى تنضج مع التقليب من حين لآخر.

وفى مقلاة ثانية على نار متوسطة، يجب تذويب الزبدة وإضافة عصير الليمون والثوم والدقيق والماء والزنجبيل والملح، وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ويجب الاستمرار فى التقليب ختى غليان الخليط.

وتضاف الدجاج على خليط الليمون بالمقلاة وتترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حيبن لآخر.