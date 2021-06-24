صور- بسبب فرق الطول.. زوجان يحطمان الأرقام القياسية فى موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ويبلغ طول الزوج صاحب الـ 33 من العمر 3 أقدام و7 بوصات، بينما زوجته ذات الـ 27 عاما 5 أقدام و4 بوصات.

وجرى تداول صور للزوجين وهما شامخين بسجلات الأرقام القياسية بسبب اختلاف ارتفاعهما الذى يبلغ 1 قدم 10 بوصات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت موسوعة جينيس أن الزوجين يتمتعان بأكبر فارق فى الطول بين الزوجين فى فئة الجنس النساء الأطول.

يذكر أن تقابل جيمس الذى يعانى من نوع نادر من التقزم "Diastrophic Dysplasia" بزوجته كلوى من خلال أصدقاء مشتركة، وتزوجا فى 2016.

وخلال حفل الزفاف استعان العريس بسلم حتى يقبل زوجته، وأنجبا طفلة تبلغ عامين من عمرها، ولم يسلم جيمس حالة التقزم إلى ابنته.

وقالت كلوى: "هناك شخص ما متاح للجميع، وربما لن يكون الشخص الذي تتخيله، امل أن تعلم قصة حبنا الآخرين أنه لا يمكنك أبدا الحكم على كتاب من غلافه وأن لكل شخص قصته الشخصية تحت شكله".

كانت كلوى طالبة تعيش فى كارديف عندما واعدت جيمس لأول مرة، فى أحد المواعيد، سلمته نادلة كتاب تلوين للأطفال وأقلام تلوين ظننت أنه طفل، وفقا لـ "ديلى ميل" البريطانية.