بيض الشمس.. حراسات خاصة وكاميرات لمراقبة شجرة أغلى مانجو بالعالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "نيوز إيه إم"، فقد اتخذ صاحب الشجرة الذى يدعى فيكاس داس هذه الخطوة بهدف حماية شجرته وهى من نوع "ميازاكى"، والتى تثمر واحدة من أغلى أنواع المانجو فى العالم. وأوضح فيكاس أن هذا النوع من المانجو يسمى "بيض الشمس"، وأنه ينمو فى مقاطعة ميازاكى فى اليابان. وبين المزارع الهندى أن هذه الشجرة يبلغ عمرها 25 سنة، وأنها أهديت إلى نجلة عضو سابق فى المجلس التشريعى للولاية. ​ يذكر أن كمية السكر فى هذا الصنف من المانجو تزيد بنسبة 15% تقريبا على نسبة السكر فى باقى أصناف المانجو. ويتراوح ثمن الكيلوجرام من هذا الصنف من فاكهة المانجو بين 8 آلاف و270 آلف روبية (من 107 إلى 3600 دولار) فى الهند.

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