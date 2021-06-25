الفوائد الصحية للبطاطا

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Nutrients، إلى أن البطاطا هى المصدر الرئيسى للبوتاسيوم فى النظام الغذائى الغربى، وقد درس باحثون من جامعة بوردو، تأثير مكملات البوتاسيوم فى مستوى ضغط الدم وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت نتائج الاختبارات السريرية التى شارك فيها 30 رجلا وامرأة يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، أو لديهم الاستعداد لذلك، أن تناول البطاطا المسلوقة أو المشوية، يؤدى إلى تخفيض مستوى ضغط الدم الانقباضى مقارنة بمجموعة التحكم التى تناول أفرادها النظام الغذائى التقليدى فى الولايات المتحدة ولكن من دون البطاطا.

وأثبت الباحثون أيضا، أنه خلافا للاعتقاد السائد عن مضار البطاطا المقلية للقلب والأوعية الدموية تحتوى 100 جرام من البطاطا المقلية على 330 سعرة حرارية، وأنها لاتؤثر سلبا على الأوعية الدموية، كما أن البطاطا تقلل من احتباس الصوديوم فى الجسم، حتى أنها أفضل فى هذا المجال من مكملات البوتاسيوم.

ويقول الدكتور كونى ويفر، رئيس فريق البحث، يجرى التركيز دائما على ضرورة تقليل استهلاك الصوديوم فى النظام الغذائى، للسيطرة بصورة أفضل على مستوى ضغط الدم، وتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا ليس أكثر من نصف المشكلة لأن البوتاسيوم يلعب دورا مهمًا أيضا، ويمكن القول، إن العلاقة النسبية بين البوتاسيوم والصوديوم، هى أكثر أهمية فى المصفوفة الغذائية بأكملها".