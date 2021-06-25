صور - سيدة تستحم فى نافورة بـ47 ألف يورو

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير إخبارية، بأن السيدة تسبح فى نافورة مياه بساحة الجمهورية قبل تدخل رجال الأمن لنقلها إلى مستشفى المدينة. اكتشاف أحافير عمرها 550 مليون عام فى حوض بشمال غربى الصين وقالت التحريات إن الشرطة وعمال البلدية قاموا بإفراغ النافورة وجمع الأموال الموجودة بها، والتى كانت من فئات 10 و20 و50 و100 يورو، وأن هناك بعض العملات من فئات الأوراق النقدية كانت طافية فوق الماء.

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