صور - طعم الحياة.. جلسة تصوير بالأزرق للبنانية داليدا خليل  

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جدة - نرمين السيد - وعلقت داليدا على الصور: "هيدى هى الحياة.. ما بتتعلم إذا ما بتغلط.. ولا بتشفى إذا ما اتوجعت.. ما بتنجح إذا ما عرفت شو يعنى الفشل، والأكيد إنك ما بتعرف شو طعم الحياة إذا ما حبيت".
جدير بالذكر أن داليدا خليل، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "شيك أوى" والذى تعاونت من خلاله مع المخرج اللبنانى بيار خضرا، كما تستعد لطرح أغنية سينجل جديدة تحت إدارة نفس المخرج فى ثانى تعاون يجمعهما سويًا.
داليدا خليل، ممثلة ومغنية وراقصة لبنانية، كانت بدايتها الفنية فى العام 2007، وحققت أعمالها شهرة كبيرة و واسعة فى الوطن العربى، ومن أهم أعمالها مسلسل "حلوة وكذابة" سنة 2013 ومسلسل "دوائر حب" سنة 2015، تميزت داليدا خليل بإدخالها نوعًا جديدًا فى التمثيل وأثْرت الساحة الفنية اللبنانية والعربية بأعمالها الناجحة.
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كما شاركت فى مسلسل "العراب"، ومسلسل أمير "الليل" مع المطرب رامى عياش.
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