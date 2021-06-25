windows 11.. حكاية تكنولوجية جديدة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وقال بانوس باناى رئيس المنتج فى مايكروسوفت، إن الفريق مهووس بكل بكسل، كل هذه التفاصيل مجتمعة، والانتقالات، وواجهة المستخدم، وكيف يتدفق كل شىء معًا، من المفترض أن تمنحك إحساسًا رائعًا بالهدوء.

وجاءت أبرز التحديثات كالتالى:

واجهة المستخدم

ربما يكون أحد أهم التغييرات التى سيجلبها Windows 11 هو قائمة ابدأ الجديد المتمركز فى شريط المهام، حيث تفتح القائمة نافذة بها تطبيقات مثبتة، ومستندات تم فتحها مؤخرًا "مُوصى بها" وشريط بحث.

أعلنت الشركة عن "المخططات المفاجئة" الجديدة، مما يمنح المستخدم خيارات تخطيط نافذة متنوعة من زر "تكبير" حتى يتمكن من الاختيار من بين قوالب متعددة لعرض تطبيقين أو ثلاثة أو أربعة تطبيقات مفتوحة على الشاشة.

وهناك تحسين آخر سيسهل التبديل بين المهام، سواء أجهزة سطح المكتب المحفوظة مع استخدامات مخصصة للمنزل والمدرسة والعمل والألعاب.

سيحتوى النظام أيضًا على "مرئيات أكثر نعومة"، بما فى ذلك الزوايا الدائرية على التطبيقات والأيقونات لتحسين مظهر ويندوز، والعودة إلى الطبقات الشفافة فى عصر نظام Vista لنوافذ معينة تعطى مظهرًا متعدد الطبقات.

وستوفر أدوات ويندوز موجزًا ​​مخصصًا للمعلومات مدعومًا بالذكاء الاصطناعى - بما فى ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور والأخبار - إلى شاشات المستخدمين.

نوافذ بدون لوحة مفاتيح

بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم التى تعمل بنظام ويندوز مثل الكمبيوتر اللوحى، سيحتفظ Windows 11 بنفس المظهر المرئى إلى حد كبير عند فصل لوحة مفاتيح الجهاز.

يتميز Windows 11 أيضًا بلوحة مفاتيح جديدة وكتابة صوتية يمكنها تلقائيًا وضع علامات الترقيم واتباع الأوامر الصوتية، مثل "حذف تلك الكلمة".

الألعاب

سيجلب Windows 11 ميزة "Auto HDR" للاعبين، التى ستعمل تلقائيًا على تحسين لون وإضاءة شاشات الألعاب، وهى تقنية تم تقديمها لأول مرة فى وحدات تحكم إكس بوكس من مايكروسوفت.

وسيتم الآن تضمين إكس بوكس جيم باس فى نظام التشغيل Windows 11 لمنح المشاركين الوصول إلى مكتبة تضم مئات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

متجر مايكروسوفت الجديد

قال باناى إن الشركة أعادت بناء متجر مايكروسوفت "من الألف إلى الياء" مع أخذ السرعة فى الاعتبار.

سيكون لدى المستهلكين المزيد من خيارات التطبيقات مع مايكروسوفت ستور الجديد، الذى سيتضمن الآن تطبيقات أندرويد من أمازون آب ستور. هذا يعنى أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى آلاف تطبيقات أندرويد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

مميزات Windows 11

أصغر بنسبة 40% وأكثر كفاءة

ميزة Auto HDR، وهى ميزة فى Xbox Series X و Xbox Series S، والتى أصبحت جزءا من ويندوز 11.

يؤدى تمكين Auto HDR إلى إضافة نطاق ديناميكى مرتفع HDR لعدد كبير من ألعاب DirectX 11 و DirectX 12، طالما أن لديك شاشة HDR متوافقة.

أصبحت DirectStorage جزء من النظام التشغيلى، وهي ميزة جديدة من Xbox Series X و Xbox Series S.