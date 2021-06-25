جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة CNN أن الاحتفال سيكون الأكبر فى العالم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، من حيث تنظيم العروض الضوئية والألعاب النارية وعرض موسيقى متعدد اللغات لأغانى ديزنى الكلاسيكية.
ديزنى تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد Loki
وأعلنت شركة ديزنى العالمية أن الأغانى الكلاسيكية أعيد تسجيلها بأكثر من 12 لغة من قبل مجموعة متنوعة ضمت 240 فنانًا من جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر احتفال سحرى فى العالم.. ديزنى تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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