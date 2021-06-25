لايف ستايل

أكبر احتفال سحرى فى العالم.. ديزنى تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها

0 نشر
أحمد رمضان 2021-06-25 14:15 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة CNN أن الاحتفال سيكون الأكبر فى العالم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، من حيث تنظيم العروض الضوئية والألعاب النارية وعرض موسيقى متعدد اللغات لأغانى ديزنى الكلاسيكية.

 ديزنى تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد Loki

وأعلنت شركة ديزنى العالمية أن الأغانى الكلاسيكية أعيد تسجيلها بأكثر من 12 لغة من قبل مجموعة متنوعة ضمت 240 فنانًا من جميع أنحاء العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر احتفال سحرى فى العالم.. ديزنى تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا