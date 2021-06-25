أكبر احتفال سحرى فى العالم.. ديزنى تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة CNN أن الاحتفال سيكون الأكبر فى العالم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، من حيث تنظيم العروض الضوئية والألعاب النارية وعرض موسيقى متعدد اللغات لأغانى ديزنى الكلاسيكية.

ديزنى تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد Loki

وأعلنت شركة ديزنى العالمية أن الأغانى الكلاسيكية أعيد تسجيلها بأكثر من 12 لغة من قبل مجموعة متنوعة ضمت 240 فنانًا من جميع أنحاء العالم.