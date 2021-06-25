اختفاء الصور والفيديوهات.. ميزة جديدة لـ واتس آب

جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز، أن الميزة الجديدة تتلخص فى مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، وأثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، يحذفها التطبيق نهائيًا.

شاومى.. هاتف جديد بكاميرا سيلفى أسفل الشاشة

ولم تعلن الشركة موعدًا رسميًا لإطلاق هذه الميزة، وسيتم تفعيلها على الهواتف التي تعمل بنظامى "أندرويد" و"أى أو أس".