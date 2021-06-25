جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز، أن الميزة الجديدة تتلخص فى مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، وأثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، يحذفها التطبيق نهائيًا.
شاومى.. هاتف جديد بكاميرا سيلفى أسفل الشاشة
ولم تعلن الشركة موعدًا رسميًا لإطلاق هذه الميزة، وسيتم تفعيلها على الهواتف التي تعمل بنظامى "أندرويد" و"أى أو أس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفاء الصور والفيديوهات.. ميزة جديدة لـ واتس آب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.