مادة هلامية تسمح برى المزارع مرة واحدة فى الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة "журнале Journal of Cleaner Production"، إلى أنه وفقا للمبتكرين، تسمح هذه المادة بجعل قطاع الصناعات الزراعية أكثر اقتصاديا وصديقا للبيئة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ويشير الباحثون، إلى أنه مع ازدياد سكان العالم تزداد الحاجة إلى المزيد من الغذاء، ما يؤدى إلى زيادة فى استهلاك المياه للرى، ويزداد استخدام المواد الكيميائية فى الزراعة لزيادة المحاصيل. لذلك فإن استخدام الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة، هو أحد أهداف هيئة الأمم المتحدة لغاية عام 2030 لحل مسألة المجاعة فى العالم.

ويضيف الباحثون، لا تستخدم المياه والأسمدة فى قطاع الزراعة حاليا بصورة مثالية. لأنه فى حالة استخدام الطريقة التقليدية فى الزراعة، الجزء الأكبر من الماء والأسمدة التى بينها مواد سامة للحيوانات تمتصها التربة دون أن تستفيد منها النباتات، وتختلط بالمياه الجوفية والسطحية.

ويقترح علماء جامعة تومسك مع زملائهم من جامعات ومعاهد جمهورية التشيك، تكنولوجيا جديدة للحصول على هيدروجيل، يكون بمثابة إضافة "ذكية" للتربة، حيث أن استخدامه يساعد على تجنب تلوث البيئة ويقلل كثيرا من استخدام الماءـ ويحسن امتصاص النباتات للأسمدة.

ويقول أنطونيو دى مارتينو، الباحث فى كلية التقنيات الكيميائية والطبية الحيوية، بجامعة تومسك، "قطاع الزراعة، هو أكبر مستهلك للمياه فى العالم. والمادة التى نقترحها تساعد على الاحتفاظ وتخزين كميات كبيرة من المياه خلال هطول الأمطار أو الرى، ومن ثم إطلاقها ببطء مع جفاف التربة. ويمكن استخدام هذه المادة الهلامية فى بعض المناطق لسقى المزارع مرة واحدة فى الأسبوع".

ووفقا للباحثين هذه المادة الهلامية تتحلل تماما أى تختفى فى التربة بعد فترة زمنية. والسمة الرئيسية للتكنولوجيا الجديدة، هى إمكانية الحصول على المادة الهلامية من النفايات العضوية الزراعية وصناعة الأغذية، التى لا تستخدم حاليا بعقلانية.