إنستجرام يستعد لإضافة ميزات جديدة بحلول 2022

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم إضافة بعض التعديلات على ميزة المنشورات المقترحة، والتى لاقت إقبالا جيدا منذ إطلاقها، وقد تظهر هذه المنشورات للمستخدمين فى صفحاتهم أحيانا قبل الصور ومقاطع الفيديو للأشخاص الذين يتابعونهم على التطبيق، حسب روسيا اليوم.
وتعد ميزات السماح للمستخدمين بانتقاء مواضيع محددة لتظهر لهم من خلال "المنشورات المقترحة"، من أهم الإضافات الجديدة، كما سيكون بإمكانهم تأجيل مدة ظهور المقترحات أو إخفائها من صفحاتهم كليا.
كذلك سيتم السماح بعرض "القصص" التى يتم نشرها على التطبيق لفئة محددة من المتابعين فقط، وسيكون اختيار هذه الفئة من قوائم الأصدقاء أو المتابعين، ويحتمل أن تضاف ميزة تساعد على عدم تمكين مشاهدى القصص من صنع لقطات لها عبر شاشات أجهزتهم.
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