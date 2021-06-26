صور- باولا تشافيس.. عارضة أزياء أرجنتينية متعددة المواهب

جدة - نرمين السيد - وولدت باولا تشافيس فى 6 سبتمبر، عام 1984 فى لوبوس فى الأرجنتين. وساعدها عملها فى عروض الأزياء إلى دخول عالم التمثيل، وكذلك التقديم التليفزيونى، ونجحت فيهما ببراعة. تبلغ باولا تشافيس، من العمر 37 عامًا، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام تفاصيل يومها، وأهم الأزياء التى تفضلها.

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