x7 max.. مواصفات أحدث هواتف Realme

جدة - نرمين السيد - وجاء هاتف x7 max الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.5/73.3/8.4) ملم، ووزنه 179 ج، وجهز الهيكل بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وسطوعها يعادل 409 شمعة/م تقريبا.
أما المعالج فى هذا الجهاز فجاء MediaTek Dimensity 1200 5G، ثمانى النوى ومطورا بتقنية 6 نانومترا، ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر الوصول العشوائى 8 و12 جيجابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت.
ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا فى الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات HDR، حسب روسيا اليوم.
وزودت الشركة هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4.500 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما أسعار نسخه فتبدأ من 370 دولارا تقريبا.
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