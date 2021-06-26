أكاديمية البحث العلمى: وضعنا خطة لتمكين الشباب فى الذكاء الاصطناعى

وأضاف صقر، فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن "الأكاديمية تقوم كل عام بدعم مجموعة كبيرة من مشروعات التخرج فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء".
وتطرق إلى المحور الثانى وهو إنشاء حاضنة للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء لاحتضان رواد الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، مؤكدا أن الأكاديمية بالتعاون مع برنامج رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعمت إنشاء حاضنة فى جامعتى الإسكندرية وعين شمس.
ولفت إلى أن المحور الثالث وهو المشروع الأكبر والأهم وهو تحويل أحد المصانع إلى مصنع يعتمد على الثورة الصناعية الرابعة وما يستلزمه ذلك من بناء قدرات وتأهيل مهندسين وشراكة مع القطاع الخاص الوطنى والدولى وتزويد الأجهزة ومعدات الإنتاج وخطوط الإنتاج الحالية بمستشعرات وتحويلها إلى ماكينات ذكية تتواصل مع بعضها البعض.
وبين أن الدولة قامت بالفعل مع شركاء دوليين فى تصنيع محلى لسيارة كهربائية بنسبة مكون محلى كبيرة، فى إشارة إلى شركة النصر للسيارات.
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