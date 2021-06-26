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صور.. منع تهريب شعب مرجانية وكائنات بحرية نادرة فى قرية البضائع

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حنان عز الدين 2021-06-26 14:54 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالساحة المبردة بقرية البضائع  برئاسة  محمد حافظ مدير الجمرك من ضبط  محاولة تهرب جمركى لعدد من الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة بالمخالفة لاتفاقية سايتس CITES لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وأثناء قيام وردية نهاية الليل بالساحة المبردة بقرية البضائع بإنهاء إلاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة، اشتبه فى مشمول مصدر على رحلة متجهه إلى لبنان، وبالتفتيش تبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة، والطرد العاشر يحتوى على 20 قطعة من الشعاب المرجانية، وشقائق النعمان، و12 نجمة بحرية، بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة.

وتم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية ومكتب الحياة البرية أكدت اللجنة أن هذه الأصناف من الكائنات البحرية النادرة الممنوع تصديرها، وأوصت اللجنة بتسليم الطرد إلى محميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار بالغردقه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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