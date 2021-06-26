أمازون تستحوذ على تطبيق المراسلات المشفر ويكر

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع (ذا فيرج) التقنى عن ستيفن شميدت نائب رئيس شركة أمازون لخدمات الويب قوله إن "شركة "ويكر" هى شركة مبتكرة طورت تكنولوجيا الاتصالات الأكثر أمانًا وتشفيرًا من طرف إلى طرف"، موضحا أن خواص "ويكر" تحقق المتطلبات التى تحتاجها الوكالات والمؤسسات الحكومية المهتمة بالأمن.

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