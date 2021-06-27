صور- ملابس كاجوال لصيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وتبحث الفتيات عن أبرز صيحات الموضة المنتشرة خلال صيف 2021، لتساعدهن فى الظهور بإطلالات أنيقة جذابة.
ويمكن للفتيات الحصول على إطلالة كاجوال من خلال الاستعانة ببعض الملابس منها البنطلون الجينز الذى لا تخلو خزانة فتاة منه، وتنسيقه مع بلوزة أو قميص أو توب، كما يمكن إضافة قطعة أخرى مثل البليزر أو الكارديجان، وتنسيقها مع الأحذية بمختلف أشكالها سواء كعب عالى أو مسطح أو حذاء رياضى.
كما تلعب البدل النسائية دورا مهما فى منح إطلالة كاجوال، مع اختيار لون ساطع أو بدرجات الباستيل وارتدائها مع تيشيرت أو توب وحذاء رياضى.
وتنتشر خلال فصل الصيف الفساتين الكاجوال التى تعد أسهل طريقة للحصول على إطلالة خفيفة فى فصل الصيف خلال ثوان، ويمكن اللجوء إلى الفساتين المشجرة أو القطن.
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