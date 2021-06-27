تويتر يسعى لربط حسابات المستخدمين بـ جوجل

جدة - نرمين السيد - ويبحث تويتر فى تمكين تكامل حساب جوجل، وفقا لما جاء "To5google".
عرضت جوجل طريقة للتطبيقات للسماح لمستخدميها بالتسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بهم، مما يوفر خطوة الحاجة إلى ملء المعلومات الأساسية مثل الاسم وعنوان البريد الإلكترونى أو اختيار كلمة مرور، وفى لقطة شاشة للميزة الممكنة، تعرض صفحة تسجيل الدخول إلى تويتر على الويب "تسجيل" و "تسجيل الدخول" وخيارا ثالثا "متابعة مع جوجل".
ومن المفترض أن هذا الزر سيسمح لك بإرفاق حساب جوجل الخاص بك بحساب تويتر موجود، أو إنشاء حساب تويتر جديد مع تفاصيل حساب جوجل الخاص بك أو تسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك.
وتحتاج وقتها إلى تذكر كلمة مرور واحدة وأسرع بكثير، وفى حالة اختراق حساب جوجل الخاص بالمستخدم بأى شكل من الأشكال، فسيكون بإمكان المهاجم أيضًا الوصول إلى حساب تويتر الخاص بالمستخدم، وذكر التقرير أنه إذا تم حظر حسابك فى أى وقت، فلن تتمكن من الدخول إلى تويتر.
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