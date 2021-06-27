بسبب 3 هواتف قابلة للطى.. فيفو تستعد لمنافسة الشركات الكبرى

جدة - نرمين السيد - ونجحت فيفو فى تسجيل حقوق الملكية الفكرية لثلاثة إصدارات جديدة تحمل علامة الشركة التجارية NEX، والتى تتميز بتصميماتها القابلة للطى والتدوير والانزلاق.

وخلال العام الجارى أصبحت الهواتف القابلة للطى تحتل مكانة كبيرة للدخول فى المنافسة بمجال جديد فى المستقبل وذلك عن طريق تحويل الهواتف القالبة للطى لأجهزة لوحية، وفقا موقع "gsmarena".

واستخدمت فيفو علامة NEX التجارية، لإصدار نماذج هواتف ذكية تجريبية مطورة بعوامل تصميم غير تقليدية، ويُطلق عليهم أسماء "NEX – NEX Slide و NEX Fold و NEX Roll".

وبسبب تلك النماذج تنضم فيفو إلى سوق الهواتف القابلة للطى كآخر الشركات الكبرى التى أعلنت عن عزمها لإنتاج وتطوير إصدارات خاصة من الهواتف المطوية.