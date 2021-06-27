فيديو مذهل لنحلتين تتعاونان لفتح غطاء علبة مشروبات غازية

جدة - نرمين السيد - ومن المعروف أن النحل عيش النحل فى جماعات كبيرة، وقد يصل عدد النحل فى الخلية الواحدة فى بعض الأحيان إلى 80 ألف نحلة.
وتسكن كل جماعة من النحل فى بيت خاص بها تصنعه بنفسها يسمى الخلية، وقد يبنى النحل بيته فى الجبال أو على الأشجار أو فى خلايا خاصة من صنع الإنسان.
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