16 ألف دولار بقشيش بعد شرائه شطيرتى هوت دوج

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، فى بادئ الأمر، لم يلاحظ النّادل فى مطعم "ستامبل إن بار أند غريل" المتواضع فى مدينة لندنديرى قيمة البقشيش التى أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة "دبليو إم يو آر" التلفزيونية المحلية.

وكانت قيمة الفاتورة 37.93 دولار فى مقابل شطيرتى هوت دوج مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات، وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037.93 دولار.

وقال رئيس المطعم، مايك زاريلا إنّ الزبون توجه للعاملين فى المكان مازحًا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية: "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة".

وعلقت الموظفة على الصندوق فى المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية: "يا إلهى، هل أنت جاد فيما تفعله؟".

وجرت العادة أن يترك الزبائن ما بين 15 فى المائة و20 فى المائة من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون الذى لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلاً: "أريدكم أن تستفيدوا لأنّكم تعملون بكدّ".