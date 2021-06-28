كالعادة أحمد يونس يتصدر تويتر بهاشتاج «صباحك سعادة مع يونس»

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تريند تويتر، معلقا: "ومع بداية حلقتنا #صباحك_سعاده_مع_يونس الترند الأوووول فى مصر على تويتر حالا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل مذيع الراديو"، "أفضل وقت"، "أستاذ الراديو"، "أحمد يونس رقم للأبد".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.