نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحورى صفط و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص والمنيب.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا محور صفط المتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

ولفت أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

بينما ظهرت فى محافظة القاهرة بعض الأحجام المرورية عند كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، ونصح بسلوك محور سرايا القبة، مضيفا وجود زحام بكورنيش النيل عند أركيديا للمتجه إلى مناطق السبتية، مشيرا إلى سلوك لطفى السيد.

بينما تعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.