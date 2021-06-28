صباحك ومطرحك.. مطعم فى ماليزيا يشجع الزوار على فقدان الوزن

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أن ذلك المطعم يساعد سكان ماليزيا على خسارة أوزانهم مستعينا بالألواح الخشبية.

وأوضح أن المطعم يضع مجموعة من الألواح الخشبية بفوارق مختلفة، ومن يتمكن من العبور بين الألواح التى بفوارق ضيقة يحصل على خصم 100%، ويقل الخصم عند العبور بين الألواح الأقل ضيقا.