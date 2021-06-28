مواصفات هاتف «Galaxy A22» الجديد

جدة - نرمين السيد - تم تسريب الملصق الدعائى للهاتف عبر الإنترنت، وتم إعلان فيه أن إصدار الجيل الرابع 4G، القادم من سامسونج تحت عنوان Galaxy A22.

والهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".

ويأتى بشاشة تبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض 720x 1600 بيكسل، وتصنيف معيار IP67 المقاوم للماء والغبار.

ويقدم الهاتف بمجموعة من خمس كاميرات، كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل داخل نوتش أعلى منتصف الشاشة، مع كاميرا أساسية فى الخلف بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، و مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A22 4G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويبلغ سعره إلى 250 دولارا.