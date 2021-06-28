صور- ملابس أنيقة لعارضة الأزياء جنيفر هوكينز

جدة - نرمين السيد - ولدت عارضة الأزياء جنيفر هوكينز فى 22 ديسمبر 1983 فى نيوكاسل بأستراليا، وشاركت فى مسابقات ملكات الجمال وفازت بلقب "ملكة جمال الكون لعام 2004. ولم تكتف بدورها فى عرض الأزياء وشاركت أيضا فى تقديم العروض التليفزيونية، بالإضافة إلى تمتعها بأزيائها الأنيقة وملامحها الجميلة. وتحرص جنيفر على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" بأبرز أزيائها التى تنال إعجاب جمهورها، كما أنها تحرص على تناول المشروبات الصحية وممارسة الرياضة للحصول على ذلك الوزن الرشيق.

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