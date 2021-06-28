أبل تستعد لطرح أجهزة آيباد كبيرة الحجم

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن أبل تنوى لجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة، وفقا لموقع "إنجادجيت".

وأشارت أبل إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الشاشات لـ 14.6 بوصة، ولكن لم تكشف الشركة عن سعر حواسيبها اللوحية الجديدة.

ويُنتظر أن تطلق "آبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجى مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكى.