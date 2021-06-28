خبير يحذر من استخدام قارئات NFC المستخدمة فى أجهزة الصراف الآلى

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى عن رودريجيز عددا من العيوب المتواجدة فى قارئات NFC التى تجعلها عرضة لعدد من المشكلات.
وتتضمن تلك العيوب قفل قارئات NFC كجزء من هجوم رانسوم وير، أو تلفها بواسطة جهاز NFC قريب، أو حتى اختراقها لاستخراج بيانات بطاقة ائتمان معينة.
كما حذر من أن الثغرات يمكن أن تستخدم كجزء مما يسمى هجوم "الفوز بالجائزة الكبرى" لخداع صراف آلى لإخراج الأموال.
من خلال الاعتماد على نقاط الضعف فى قارئات NFC الخاصة بالآلات، فإن عمليات الاختراق أصبحت سهلة التنفيذ نسبيًا وفقا للباحث، بينما اعتمدت بعض الهجمات السابقة على استخدام أجهزة مثل المناظير الداخلية الطبية لفحص الأجهزة، يمكن ببساطة توجيه هاتف بنظام تشغيل أندرويد أمام قارئ NFC لاستغلال أى ثغرات قد تكون به.
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