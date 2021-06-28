بسبب يوتيوب.. تحقيق جديد يواجه جوجل فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن التحقيق هو الرابع الذى يواجه جوجل فى أوروبا، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى"، الأسبوع الماضى، أن لديها مخاوف من أن جوجل تفضل خدمات تكنولوجيا الإعلانات المصوّرة الخاصة بها عبر الإنترنت، وبالتالى من المحتمل أن تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى.

كجزء من التحقيق، قالت المفوضية إنها ستدرس "على وجه الخصوص" ما وصفته بـ "فرض" استخدام خدمات جوجل مثل منصة إعلانات جوجل لشراء الإعلانات المصورة عبر الإنترنت على يوتيوب.

وقالت أيضًا إنها ستقيّم "فرض" استخدام Google Ad Manager، وهى منصة تسهل شراء الإعلانات وبيعها عبر شبكات إعلانية متعددة، لعرض الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت على يوتيوب، فضلا عن القيود المحتملة التى تفرضها جوجل على الخدمات المنافسة وكيفية عرضها للإعلانات الصورية عبر الإنترنت.

وقال مصدر مطلع إن "موقع YouTube بموقع قوى فى السوق من المحتمل أن تستخدم جوجل ذلك لصالح خدماته"، مضيفا أن عمل الاتحاد الأوروبى لا يزال "تمهيديًا للغاية".