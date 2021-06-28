جدة - نرمين السيد - ويستعد تطبيق واتساب لطرح ميزة جديدة تتعلق بجودة الصوت واختبار ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لإصدارها قريبا ضمن سلسلة من التحديثات الجديدة التى يقوم التطبيق بها فى نسخة تجريبة لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيكون طرحها تدريجيا.
ولم تخصص ميزة واتساب الجديدة لأنظمة محددة بل يتم توفيرها لهواتف أندرويد وآيفون، حيث كان التطبيق قد طرح فى السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت، وفقا لموقع "9TO5Mac".
ويعرض واتساب علامات موجات صوتية متحركة على غرار إنستجرام أثناء قيام المستخدم بتسجيل رسالة صوتية، وسيتيح التطبيق للمستخدمين رؤية تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجبل، كما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تسريع الصوت.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة للمستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.