بعد تناول ساندوتش هوت دوج.. زبون يدفع بقشيش 16 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وتعجب الجرسون من فعل الزبون بعدما طلب "ساندوتش هوت دوج" مع بطاطس مقلية الذى يبلغ قيمته 37.93 دولار.
وبالتالى أصبحت قيمة الفاتورة بعد "البقشيش" 16037.93 دولار، وقال رئيس المطعم، إن العميل توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة"، وفقا لقناة "دبليو إم يو أر" التلفزيونية.
وسألت الموظفة على الصندوق فى المطعم، هل أن الزبون جاد فيما فعله؟ في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15% و20% من قيمة الفاتورة لطاقم الخدمة، وبرر العميل ما فعله، قائلا "أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ".
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