دراسة: خلايا الدم الحمراء تساعد فى درء الشيخوخة

جدة - نرمين السيد - وجدت دراسة أمريكية، اليوم الإثنين، أنّ خلايا الدم الحمراء قد تساعد فى درء الشيخوخة، حيث تستجيب لظروف انخفاض الأكسجين عن طريق زيادة كمية الأكسجين التى تنقلها إلى الأنسجة، ويفعلون ذلك من خلال زيادة الإشارة بواسطة مستقبل فى غشائهم المعروف باسم مستقبل الأدينوزين A2B أوADORA2B، الذى يعزز إطلاق الأكسجين عن طريق الهيموجلوبين.





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