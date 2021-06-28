فيديو.. الظلام يكسو سماء موسكو بسبب الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة رافقتها رياح شديدة، وقد أغرقت الأمطار عددا من الشوارع وتسببت فى وقف أحد خطوط مترو الأنفاق بجنوب غرب العاصمة.





هذا وحذر مركز الأرصاد الجوية فى روسيا، من هطول كميات كبيرة من الأمطار هذا الأسبوع، قد يرافقها نزول كميات من حبات البرَد. وسجلت موسكو خلال الأيام الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت الـ30 درجة فوق الصفر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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