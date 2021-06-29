88 ألف دولار سعر لوحة اشتراها صاحبها بخمسة دولارات

جدة - نرمين السيد - بيعت لوحة رسمها المغنى البريطانى ديفيد بووى، واشتراها قبل سنوات فرد من متجر خيرى بخمسة دولارات كندية، فى مقابل أكثر من 108 آلاف دولار كندى (88 ألف دولار أمريكى) خلال مزاد إلكترونى، وفق ما أعلنت الدار الكندية المنظمة للمزاد.





وبحسب "إندبندنت عربية"، كان التقدير الأولى لثمن اللوحة يتراوح بين 9 و12 ألف دولار كندى، وتنافس عليها 12 مزايدًا وفق روب كاولى رئيس دار "كاولى أبوت" للمزادات فى تورنتو.

وتمثل اللوحة وجهًا جانبيًا، وهى بيعت للمرة الأولى فى عام 2001 على موقع إلكترونى مخصص للمغنى البريطانى، وانتهى الأمر باللوحة التى تحمل عنوان "دى هيد أكس إل فى 1" فى متجر خيرى فى أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بـ5 دولارات كندية، وتواصل هذا الشارى لاحقًا مع دار "كاولى أبوت" للمزادات.

وأوضح رئيس الدار روب كاولى فى وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية أن "اللوحة رُسمت بين عامى 1995 و1997 وهى واحدة من سلسلة لوحات بريشة ديفيد بووى (بعنوان "ديد هيدز" أو "دى هيدز")، تمثل الفنان نفسه أو أقاربه"، وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووى وتاريخًا هو سنة 1997 على جانبها الخلفى.

وترك مغنى الروك الذى توفى بمرض السرطان عن 69 عامًا فى 10 يناير 2016 أثرًا كبيرًا فى مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.