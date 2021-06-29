صباحك ومطرحك.. أصول وذوقيات التواصل فى الهاتف

جدة - نرمين السيد - وأضافت عفيفى خلال حديثها فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع عبر الراديو 9090، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن فن الاتيكيت "كله دين" ولا يوجد فيه ما يظنه الناس "تعالٍ أو كبر"، ولكنه يؤسس لعلاقات ناجحة.

وانتقدت عفيفى تأخر البعض فى الرد على الهاتف المحمول، مؤكدة أن ذلك يعطى انطباعًا سيئًا لدى المتصل عن صاحب الهاتف.

وقالت إن تلك الأزمة شائعة أكثر لدى عدد من المشاهير، مؤكدة أن من يفعل عكس ذلك يكون له محبة كبيرة فى قلوب الناس، وخير دليل على ذلك الفنانة الراحلة "رجاء الجداوى" والتى كانت لا تتأخر أبدًا فى الرد على التليفون.

وتابعت أنه خلال الحديث من المهم جدًا، أن يتم انتقاء الكلمات، "نقول الكلمة الطيبة أو نسكت"، مع ضرورة الابتسام طول وقت المكالمة.

وحذرة خبيرة الاتيكيت من الكلام أثناء الأكل، أو الشربن وكذلك فى الحمام، وكذلك أثناء التجمعات، الأمر الذى يعطى انطباعا لدى المتصل أنك غير مهتم به، أو بكلامه.