صباحك ومطرحك.. قواعد التواصل على الواتس آب: «بلاش رسائل طويلة»

جدة - نرمين السيد - وأضافت عفيفى، خلال حديثها فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع عبر الراديو 9090، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن التواصل عبر الهاتف ضرورى جدًا، وأهم بكثير من "الواتس آب"، وخصوصا فى الأزمات.

وتابعت: خلال التواصل هاتفيا أو واتس آب، يجب على المتصل أن يغلق أولاً، وعلى المطلوب أن ينتظر حتى ينتهى المتصل تمامًا من الحديث.

وانتقدت خبيرة الاتيكيت الرسائل الطويلة عبر الوتساب، مؤكدة أنه يجب التعامل بقاعدة "ما قل ودل"، وذلك لاحترام أوقات الناس.