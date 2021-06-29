صور - فساتين زفاف تناسب صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - ونظرًا لكثرة الموديلات والتصاميم المهبرة التى تناسب جميع الأذواق، جعل البعض يقع فى حيرة البحث عن الأفضل والمناسب لها.
واختارت موضة صيف 2021 للفتيات أن يتخلين عن طرحه الزفاف فى أغلب التصاميم، وأن يكون الفستان بين اللونين الأبيض والأوف وايت، من قماش الكورسيه ليظهرها بجسم ممشوق ومثالى.
حصان يضحك أثناء التقاط زوجين أمريكيين صورة معا
وتتميز الفساتين بالنقوش الوردية من التل، ومن بينها مكشوف الظهر والصدر.
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