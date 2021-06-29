صور- بعد 18 عاما.. زيندايا ترتدى نفس فستان بيونسيه

جدة - نرمين السيد - وارتدت بيونسيه الفستان فى نفس الحفل من 18 عاما لتقدم أول أداء غنائى فردى لها فى الدورة الثالثة

من الحفل.

للمرة الثانية فى شهر.. سرقة حقائب وفساتين لبيونسيه تقدر بمليون دولار

على صعيد آخر، انضمت زيندايا، البالغة من العمر 24 عاما، خلال شهر مايو الماضى لقائمة النجوم العالميين الذين أعلنوا مساندتهم للشعب الفلسطينى ضد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاشمة بقصف المدنيين الفلسطينيين، لتهجير العائلات الفلسطينية من حى الشيخ الجراح.

وشاركت زيندايا، متابعيها عبر الاستورى الشخصى لها على "إنستجرام"، لينكات وطرق للتبرع للفلسطينيين الذين يعانون من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى، وسرعان ما حظيت حملة التبرعات على الكثير من الدعم.