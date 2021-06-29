صور - مادونا مرعبة فى أحدث جلسة تصوير 

جدة - نرمين السيد - الصور جاءت بشكل مرعب، وذلك فى جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة Vogue Italia. على صعيد آخر، كشفت مصادر مقربة من مادونا عن قيامها ببناء ستوديو تسجيل صوتى خاص بها فى حظيرة منزلها الريفى. بيع ملابس مادونا ونيكول كيدمان فى مزاد خاص ونقلت صحيفة ديلى ميل، صورة للحظيرة التى اسست بها مادونا الاستوديو، والتى تقع بمقاطعة هامبتونس ببريطانيا، وسيتمتع الاستوديو رغم ذلك بكافة التقنيات الحديثة للتسجيل الصوتى.

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