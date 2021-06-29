فنلندا.. اكتشاف عصا ثعبان فريدة عمرها 4.400 عام

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يبلغ طول العصا الخشبية بالحجم الطبيعى أكثر من نصف متر، وهى عبارة عن نحت لثعبان غريب.
وعُثر عليها فى Järvensuo 1، وهو موقع أرض رطبة فى جنوب غرب فنلندا كان محتلا بين 4.000 قبل الميلاد و2.000 قبل الميلاد، وهو "على عكس أى قطعة أثرية خشبية أخرى وجدت فى شمال أوروبا" خلال هذه الفترة.
ويقول علماء الآثار إن الاكتشاف يبلغ من العمر 4.400 عام، ما يعنى أنه يعود إلى العصر الحجرى الحديث - التقسيم الأخير للعصر الحجري.
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