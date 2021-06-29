رئيس جنوب إفريقيا يستعيد الآيباد المسروق

جدة - نرمين السيد - أثارت سرقة جهاز الـ"آيباد" الخاص بالرئيس الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا، الثلاثاء الماضى، جدلا على مواقع التواصل، وتكهنات عن هوية سارقيه، خاصة وأنه اختفى خلال مؤتمر صحفى أمام عدسات الكاميرات.





وبحسب "سكاى نيوز"، ظهر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فى فيديو، وهو على وشك البدء فى مؤتمر صحفى خلال إحدى زياراته الميدانية، منتظرا إعطاءه الآيباد من قبل أحد مساعديه.

وصعد رامافوزا على المنصة المخصصة للمتحدث، ليقول: "أبحث عن الآيباد الخاص بى.. أحدهم سرقه".

وأضاف متحدثا إلى مساعديه: "هل تعرفون إلى أين أخذوا الآيباد؟ هذه هى مشكلة تسليم أدواتك دائما لأشخاص آخرين".

واضطر رامافوزا إلى الانتظار لحين تسليمه جهاز آيباد آخر، يحتوى نسخة احتياطية من خطابه.

وانقسمت الآراء حول الموقف الغريب الذى تعرض له رامافوزا، حيث اعتبره البعض طريفا ومضحكا، بينما وصفه آخرون بالجريمة الوقحة بحق رأس الدولة.

ولم تمر ساعات على الحادثة، حتى أعلن رئيس "قسم الديجيتال" التابع للرئيس رامافوزا، أنه تم العثور على الآيباد، وإعادته إلى مالكه.